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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi

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Emre Çolak hazırlık maçında iki gol attı

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Başakşehir'den, Roma'ya transfer olan milli futbolcu herşeyi A'dan Z'ye kaleme aldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fatih Terim’e verilecek tazminat hakkında şöyle konuştu

İspanya'nın Deportivo takımında top koşturan Emre Çolak, Racing Ferrol ile oynadıkları hazırlık maçında iki kez fileleri havalandırdı.

Emre Çolak iki gol birden attı - İZLE

Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimle yaptığı toplantıda, Burak Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun, Galatasaray'ın yaptığı genel koordinatörlük teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Barcelona antrenmanında Brezilyalı yıldız Neymar ile yeni transfer Semedo arasında kavga çıktı.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Feghouli ve Fernando İstanbul'a geliyor.

Feghouli ve Fernando Galatasaray'da

1 Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu'yla yaptığı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıyan en net kaçış görüntüsü.

2 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

3 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

4 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

5 F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı Valbuena ve Nabil Dirar'ı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe ilginç bir yol izledi.

6 Galatasaray'da Lucescu sesleri Galatasaraylı taraftarlar, Tudor'un yerine bir süredir boşta olan Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istiyor.

7 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin Galatasaray yönetimine ateş püsküren Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in kaçamayacağını hesap vermesi gerektiğini savundu.

8 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in istifa çağrısına yanıt verdi.

9 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.