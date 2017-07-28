Feghouli ve Fernando Galatasaray'da

Galatasaray, Feghouli ve Fernando'yu kadrosuna kattı. 2 futbolcu ve kulüpleriyle anlaşmaya varıldı.
İSTANBUL'A GELİYORLAR
Anlaşmaya varılan Feghouli pazar günü, Fernando ise en geç pazartesi günü İstanbul'da olacak.
AVUSTURYA KAMPINA KATILACAKLAR
Transferi kesinleşen 2 yıldız oyuncu da Galatasaray'ın Avusturya'daki kampına katılacak. West Ham United ile alacak sorununu çözen Feghouli, İngiliz kulübünün kampından ayrıldı.
Cezayirli futbolcu, Pazar günü İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına hareket edecek.
BONSERVİS BEDELLERİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı kulüp Feghouli için West Ham United kulübüne 4.5 milyon Euro, Fernando için Manchester City'e ise 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.