Feghouli'nin gecikme nedeni belli oldu

Sezon öncesi ikinci transfer operasyonunu başlatan ve ilk olarak Fernando'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, artık gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi.



27 yaşındaki Cezayirli yıldızla her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun kulübü West Ham United'la alacak verecek konusunu kapatmasını bekliyor.

WEST HAM'DAN ALACAĞI VAR

İngiliz kulübünden bir miktar alacağı olan Feghouli'nin, bu sorunu çözer çözmez İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

Sofiane Feghouli'nin en şık hareketleri - İZLE

Galatasaray bu transfer için West Ham'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuyla da senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret üzerinden anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

HOCASI BILIC KADROYA ALMADI

West Ham'ın hocası Bilic, takımının Manchester City ile bugün İzlanda'nın Reykjavik kentinde oynanacak olan hazırlık maçının kadrosuna Feghouli'yi davet etmedi. Tecrübeli futbolcu, takımın son kampına da götürülmemişti. Bu durum, Cezayirli oyuncunun fiziksel açıdan sıkıntılı gelmesine yol açabilir.

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