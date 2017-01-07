Felipe Melo: Daha az paraya sadece Brezilya'da oynarım

Geçtiğimiz günlerde Palmeiras'la anlaşan Felipe Melo'nun İnterde kazandığından daha az ücret alacağı ortaya çıktı.

BREZİLYA'DAN ERKEN AYRILDIM

Brezilya basını, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık 1 milyon 200 bin euro kazanacağını ve resmi rakamların yakın zamanda açıklanacağını yazdı.

Palmeiras ile 2019 yılına kadar anlaştığı kaydedilen Felipe Melo, "Brezilya'dan çok erken ayrıldım. Burada oynamayı çok istiyorum ve her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

G.SARAYDAN AYRILIRKEN MAAŞIM DÜŞTÜ

Galatasaray'dan Inter'e transferinde maaşının yarıya düştüğünü vurgulayan Felipe Melo, "Brezilya'da oynamak için daha az para kazanmam gerekiyordu. Inter'de Galatasaray'a giderken maaşım yarı yarıya düşmüştü. Inter'den daha az kazanmayı sadece Brezilya'da kabul ederdim" şeklinde açıklama yaptığı kaydedildi.