Felipe Melo kadro dışı bırakıldı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo, Palmeiras'ta kadro dışı kaldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Son dönemde taraftar ve saha içinde yaşadığı olaylarla gündeme gelen Felipe Melo kulübü Permeiras ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.

Brezilya spor kanalları bu durumu izleyicilerine son dakika haberiyle duyurdu. Agresif kişiliği ile tanınan Felipe Melo geçtiğimiz Nisan ayında takımının Penarol ile oynadığı maçta rakibini yumruklamış ve 6 maç ceza almıştı.

Galatasaray'dan Inter'e transfer olan ve şu an Palmeiras forması giyen Melo, Brezilya ekibinde bu sezon 19 maçta sahaya çıktı.