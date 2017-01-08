Felipe Melo Palmeiras'ta

Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras, İnter forması giyen Felipe Melo'yu kadrosuna kattı.

2019 YILINA KADAR İMZALADI

Palmeiras Kulübü'nden yapılan açıklamada Felipe Melo ile 2019 yılına kadar sözleşme imalandığı belirtildi.

Felipe Melo imza sonrasında kısa bir açıklama yaparken ''Brezilya'ya dönmek her zaman hayalimdi. Tanrı'ya bu şansı verdiği ve Palmeiras gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için şüfrediyorum. Bu formayı giymek büyük onur' 'ifadelerini kullandı.

Palmeiras'ın Inter'e Felipe Melo transferi için ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise henüz açıklanmadı. Melo, sezonun ilk yarısında Inter formasıyla sadece 10 resmi maçta görev yapabildi.