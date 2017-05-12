Felipe Melo'dan ''12 Mayıs'' mesajı! Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, 12 Mayıs 2012'de yaşanılan şampiyonluğu unutmadı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYIMLADI

Brezilya'da Palmeiras forması giyen Felipe Melo, Galatasaray'ın 2011/2012 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp şampiyon olduğu günü unutmadı ve sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

BU ZAFER UNUTULMAYACAK

Brezilyalı oyuncu, şampiyonluk gecesinden fotoğraflarla birlikte ''Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiç bir zaman unutulmayacak'' mesajını yayınladı.