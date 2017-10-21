Felipe Melo'dan debri paylaşımı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZDIR"

Brezilyalı futbolcu instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha... Kalbim ve dualarım takımımla beraber... Tanrı'ya çok şükürler olsun ki bu derbiyi birçok sefer oynama fırsatım oldu ve bir tanesinden sonra da Kadıköy'de şampiyonluk kupası kaldırdım, bana hayatımda bir daha yaşayamayacağım bir olay yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe...." ifadelerini kullandı.