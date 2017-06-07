Fenebahçe Ospina transferinde sona geldi

Fenerbahçe Yönetimi transfere tam gaz devam ediyor. Sarı- Lacivertliler, geçtiğimiz sezon gündeme gelen David Ospina'da da mutlu sona ulaştı.

3.5 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

Yönetim, sezon devam ederken Kolombiyalı file bekçisi ile görüşerek 4 yıllık ön anlaşma yapmıştı. Daha sonra Arsenal ile pazarlıklar başladı. İngiliz ekibi kapıyı 5 milyon eurodan (20 milyon TL) açtı. Ancak pazarlıklar sonucu taraflar 3.5 milyon euroeya (14 milyon TL) anlaşma sağladı. Böylece bu transfer de bitme noktasına geldi.

OSPİNA HAFTAYA GELEBİLİR

David Ospina şu anda Kolombiya Milli Takım kampında yer alıyor. 28 yaşındaki kaleci, ülkesinin bugün İspanya, 13 Haziran Salı günü Kamerun ile oynayacağı hazırlık maçları sonrası İngiltere'ye dönecek.

Ospina'nın, transfer döneminin başlayacağı 17 Haziran'da da İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçirilmesi ardından da sözleşmeye imza atması bekleniyor.