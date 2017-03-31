Fenerbahçe 3 yıldızla yol ayrımında

Gelecek yıl yeni bir planlamaya gidecek olan Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Robin Van Persie, Van der Wiel ve Emmanuel Emenike’nin ayrılması durumunda sarı-lacivertli takımın maaş bütçesinin rahatlaması planlanıyor.

3 OYUNCU 10 MİLYON EURO

Transfer kısıtlamasının yanı sıra maaş bütçesini de belli bir seviyede tutmak zorunda olan sarı-lacivertli kulüp, bu üç futbolcunun satışı ile ciddi bir gelir sağlamayı amaçlıyor.

Van Persie, Wiel ve Emenike’nin maaşı, maç başları hariç 10 milyon euroyu buluyor. Bu isimlerin ayrılmasıyla ilk olarak takımın maaş bütçesi rahatlayacak.

Finansal Fair Play kuralları gereği Fenerbahçe için maaş bütçesi de çok önemli bir kriter olarak duruyor. Geçen sezon Diego Ribas’ın ayrılmasının temel sebeplerinden biri maaş bütçesi olmuştu.