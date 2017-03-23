Fenerbahçe 4 bölgeye takviye yapacak

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda bazı bölgelere takviye yapmayı planlıyor. Orta sahada hücuma yönelik orta saha oyuncusuna ihtiyacı olan Fenerbahçe, buradaki sıkıntıyı Trabzonspor'un oyuncusu olan Mehmet Ekici ile doldurmayı planlıyor.

İLK HEDEF MEHMET EKİCİ VE LENS

Sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici için Fenerbahçe bonservis ücreti ödemeyecek. Diğer hedef ise Jeremain Lens'in Sunderland kulubünden bir kez daha kiralanması olacak. Ancak İngiliz ekibi uygun bir bonservis ücreti talep ederse bonservisiyle birlikte satın alma yoluna gidilebilir. Ancak UEFA ile yapılan anlaşma da göz önünde bulundurulacak.

FORVET VE SAĞ BEK DE ALINACAK

Fenerbahçe bu iki oyuncu dışında 2 transfer daha yapacak. Bunlardan birisi forvet olacak. Diğeri ise bazı futbolcuların elden çıkartılıp çıkartılamamasına bağlı.

Bu son transfer sağ bek ya da yine bir orta saha oyuncusu olacak.

3 İSİM SATIŞ LİSTESİNDE

Fenerbahçe; Van der Wiel, Emmanuel Emenike ve Robin Van Persie'yi ise satmayı planlıyor. Bu üç futbolcu elden çıkartılırsa az da olsa bir rahatlama sağlanacak. Birçok kulübün radarında olan Kjaer'in durumu ise daha sonra masaya yatırılacak.