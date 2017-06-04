Fenerbahçe 4. yıldızı yine takamadı

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de 8 sene sonra ilk 2'nin dışında kalan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası ve Avrupa'da da istediği sonuçları elde edemedi.

Son şampiyonluğunu 2013-2014'te yaşayan Fenerbahçe, zirveyi 2014-2015'te Galatasaray'a, son iki sezonda ise Beşiktaş'a kaptırdı.

Sezonu mutlu sonla bitiren Beşiktaş'ın 13, ikinci Medipol Başakşehir'in ise 9 puan gerisinde 64 puanla ligi tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini 4 yıla çıkardı.

8 YIL SONRA İLK 2'YE GİREMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 yıl sonra ilk 2 sıranın dışında kaldı. Son olarak 2008-2009'da sezonu 4. tamamlayan sarı-lacivertliler, bu yıla kadar daha sonraki 7 sezonda 2 şampiyonluk, 5 defa da ikincilik yaşadı.

18 YIL SONRA 3. OLDU

Fenerbahçe, 18 yıl sonra ligi 3. sırada bitirdi. Son olarak 1998-1999 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 18 yıl sonra aynı dereceyi tekrarladı.

4. YILDIZA YİNE RÖTAR

Süper Ligi zirvede tamamlayamayan Fenerbahçe, 4. yıldız hayaliyle çıktığı 3. sezonda da istediğini alamadı.

Lig tarihinde 19 şampiyonluğu bulunan ve 2014-2015'te Galatasaray'la girdiği 20. şampiyonluk yarışında rakibine geçilen sarı-lacivertli takım, 4. yıldız hedefini yine erteledi.

Son iki yılda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gören sarı-lacivertli taraftarlar, 4. yıldız için gelecek sezon takımlarının ligi zirvede bitirmesini bekleyecek.