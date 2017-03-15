Fenerbahçe Euroleague'de 6. kez Final-Four'da

Fenerbahçe, basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 87-80 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve Dörtlü Final'e yükseldi.



İlk maçı İstanbul'da 78-68 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 76-66 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler son maçı sahasında 87-80 kazanarak üst üste 6. kez Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Maça iyi başlayan İspanyol temsilcisi ilk 6 dakikayı 14-8 önde geçti. Fenerbahçe çeyreğin sonunda toparlanmasına rağmen, ilk periyodu Perfumerias Avenida, 22-21 üstün tamamladı.



İkinci çeyrekte hücumdaki performansını artıran sarı-lacivertliler, 16. dakikada 32-30'luk üstünlük yakaladı. Quigley'in etkili performansıyla Fenerbahçe, soyunma odasına 9 sayılık üstünlükle gitti: 43-34.



Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Özellikle Gruda'nın iyi oyunuyla sarı-lacivertliler 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 56-44. Bu dakikadan sonra oyundaki etkisini artıran Perfumerias Avenida, final periyoduna girilirken farkı tek hanelere çekmesine rağmen Fenebrahçe, son çeyreğe 65-60 üstün girdi.



Savunmaların ön plana çıktığı final periyodunda bitime 5 dakika kala İspanyol ekibi, farkı 1'e indirdi: 70-69. Son bölümde Fenerbahçe'de Quigley ön plana çıktı. Bu oyuncunun hücumdaki etkili performansıyla Fenerbahçe, sahadan 87-80'lik galibiyetle ayrıldı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SON ŞAMPİYON

Fenerbahçe'nin 14-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'deki rakibi de belli oldu.



Sarı-lacivertliler Dörtlü Final'in ilk maçında son şampiyon Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla 14 Nisan Cuma günü finale çıkma mücadelesi verecek.



Yarı finalin diğer maçında ise Rus temsilcisi Dinamo Kursk ile Çekya takımı USK Prag, karşılaşacak.



Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak ülke daha sonra belli olacak.

Fenerbahçe: 87 - Perfumerias Avenida: 80

Salon: Metro Enerji



Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Andrada Csender (Romanya), Ivor Matejek (Çekya)



Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Quigley 28, Verameyenka 8, Parker 12, Gruda 16, Pelin Bilgiç 1, Ayşe Cora 5, Tuğçe Canıtez 1, Lavender 16



Perfumerias Avenida: Dominguez 17, Elonu 10, Givens 13, Milovanovic 18, De Souza 3, Gil 6, Quevedo 13, Marginean



1. Çeyrek: 21-22



Devre: 43-34



3. Çeyrek: 65-60