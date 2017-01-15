Fenerbahçe-Adanaspor - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
15' Fenerbahçe, topu Lens'le buluşturarak kanatlardan etkili olmaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler baskısını artırdı.
10' Jeremain Lens'ten harika bir pas. Ancak Fernandao, ofsaytta yakalandı ve net bir fırsattan yararlanamadı.
5' Fenerbahçe, maça etkili başladı. Ayağa paslarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
Süper Lig'in 17. hafta maçında 31 puanla 4. sıradaki Fenerbahçe, sahasında 10 puanla sonuncu sırada yer alan Adanaspor'u ağırlıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao
Adanaspor: Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Rodrigo Longo, Mustafa, Cem, Renan, Bekir, Koman, Roni, Magaye