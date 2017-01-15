Fenerbahçe-Adanaspor maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 17. hafta maçında 31 puanla 4. sıradaki Fenerbahçe, sahasında 10 puanla sonuncu sırada yer alan Adanaspor'u ağırlıyor.
Bu akşam saat 19.00'da başlayacak müsabaka Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Bu müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Karavaev, Lens, Fernandao
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Digao, Ousmane Viera, Didi, Mauricio Ramos, Bekir Yılmaz, Renan Fouginho, Tevfik Aladağ, Roni, Koman, Magaye Gueye