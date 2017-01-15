Fenerbahçe Adanaspor'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor kozlarını paylaştı.

ADANASPOR DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmaya Adanaspor tehlikeli bir atakla başladı. 23. dakikada konuk ekip öne geçti. Aatif'in hatalı pasını kapan Renan Diniz'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Magaye, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi.Bu gol sarı lacivertlilerin sahasında uzun süre sonra yediği ilk gol oldu.

40. dakikada Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Lens'in sağ kanattan ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa, arka direkteki Skrtel çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'ın altıpas gerisinden vuruşunda, top filelerle buluştu. Fenerbahçe, devreye önce giremek isterken şok bir gol daha yedi.

Sktrel'in kaptırdığı topta Magaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ronei'nin yerden vuruşunda, top ağlara gitti ve konuk takım devre arasına önde girmeyi başardı.

MAÇ BERABERE SONUÇLANDI

İkinci devrede Fenerbahçe, baskısını artırdı ve rakibinin kendi yarı alanından çıkmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler, baskının sonucunda 78. dakikada bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Fernandao skoru bir kez daha eşitledi. Brezilyalı isim, son 3 lig maçında da gol atmış oldu.

Kalan bölümde Fenerbahçe baskısı sonuç vermedi ve sarı lacivertliler, 2017'ye 2-2'lik Adanaspor maçıyla başladı.



