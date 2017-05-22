Fenerbahçe adım adım şampiyonluğa gitti

Sinan Erdem Spor Salonu dün gece tarihi anlara tanıklık etti. THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Yunan takımı Olympiakos'u 80-64 yenerek basketbol Avrupa'nın en büyüğü oldu.

MACERA OBRA İLE BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olma hedefi takımın başına Obradovic'in getirilmesiyle başladı.

2013 yılı yazında Fenerbahçe'nin başına geçen Avrupa'nın en iyi Koçu Obra o sezon takımıyla son 16'ya kaldı ancak ileri gidemedi.

Fenerbahçe - Olympiakos Avrupa Ligi final maçından kareler GALERİ

İLK FINAL FOUR

2014-2015 sezonunda ilk defa THY Euroleague'de Final-Four'a kalan temsilcimiz yarı finalde Real Madrid'e 96-87, üçüncülük maçında da CSKA Moskova'ya 80-86 kaybederek 4. oldu.

Fenerbahçe şampiyonluk kupasını kaldırdı VİDEO

GEÇEN SEZON ELİMİZDEN KAÇTI

Fenerbahçe, bu sezon yaşadığı şampiyonluğu geçtiğimiz sezon ise elinden kaçırdı Berlin'deki Final-Four finalinde hakem kararlarıyla CSKA Moskova'ya 101-96 yenilen sarı-laciverliler ikinci olmuş ve bu sezon yaşanılan şampiyonluğun adım adım geldiğinin sinyalini vermişti.