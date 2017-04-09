Fenerbahçe-Akhisar - CANLI SKOR

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Maç sonucu: Fenerbahçe 3-1 Akhisar



90' GOL... Fenerbahçe 3-1 Akhisar (Lens)



90' Aatif'tan aldığı topu tekrar Aatif'a vermeye çalışan Van Persie'nin pası isabetsiz oldu.

87' Fenerbahçe hücumunda Lopes'in Van Persie'ye müdahalesi sonucu hakem faul kararı verdi.

84' Kullanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Hasan Ali çalımlarla ilerlerken Soner'in müdahalesiyle yerde kaldı.

81' Lopes - Olcan paslaşmasıyla gelişen Akhisar atağında Hasan Ali araya girdi, Olcan'a çarpan top taca çıktı.

77' Wiel'e yaptığı baskı sonrası topu kapan Muğdat, Soner'e pasını verdi. Soner ceza sahası içinde yakın mesafeden çektiği şutta kaleyi bulamadı.

74' Olcan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Volkan topu kontrol etti.

71' Fenerbahçe ceza sahasına tehlikeli gelen Akhisar Belediyespor'da Muğdat'ın şutu son anda Kjaer'e çarparak kornere gitti.

67' Alper'in kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal'ın yakın mesafeden kafası az farkla üstten auta gitti. Mehmet bu pozisyon sonrasında penaltı bekledi.

63' Olcan'ın kullandığı kornerin ardından savunmadan dönen topa gelişine vuran Soner'in şutu üstten auta gitti.

60' GOL... Fenerbahçe 2-1 Akhisar (Josef)

Fenerbahçe'de Van Persie'nin şutunda Souza'ya çarpan top Brezilyalı oyuncunun önünde kaldı. Souza kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını bir kez daha öne geçirdi.



58' Akhisar'ın beraberlik golünden sonra Fenerbahçe daha baskılı oynuyor. Mücadele Akhisar yarı alanına geçmiş durumda.

56' Lens'in kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Van Persie vurdu, kaleci Lukac topu kornere gönderdi.

54' Olcan'ın hızla getirdiği topta araya giren Kjaer tehlikeyi önledi, dönen topa vuran Vaz Te'nin şutu auta gitti.

50' GOL... Fenerbahçe 1-1 Akhisar (Vaz Te - Penaltı)

50' Kazanılan penaltıyı kullanan Vaz Te takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.



49' Kjaer'in kaptırdığı top sonrası Volkan, Cikalleshi'yi düşürdü. Hakem penaltı kararı verdi.



46' Karşılaşmanın ikinci yarısına Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlandı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Akhisar

44' GOL... Fenerbahçe 1-0 Akhisar (Miguel Lopes - Kendi kalesine)

Lens'in kullandığı köşe vuruşunda Miguel Lopes'in ters vuruşu kendi kalesine gol oldu. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.



42' Olcan'ın orta sahaya yakın noktadan kullandığı faul atışında top Volkan'da kaldı.

40' Ömer Bayram'ın Mehmet Topal'a yaptığı pozisyon sonrası Fenerbahçe faul atışı kazandı. Sarı lacivertliler sarı kart bekledi.

38' Akhisar Belediyespor'da Olcan, Lens'in müdahalesiyle yerde kaldı.

36' Fenerbahçe'de rakip ceza sahası içine kaçan Aatif'a gönderilen pasta tecrübeli oyuncu Kadir Keleş'e faul yaptı.

33' Alper'in yaptığı ortada kaleci Lukac topu elinden kaçırdı, savunma topu uzaklaştırdı.

31' Aatif'in getirdiği topu alan Alper pasını ceza sahası içinde Hasan Ali'ye verdi, savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

25' Rakip kalede pozisyon arayan Fenerbahçe'de Alper'in Soner'e yaptığı hareket sonrası hakem Halil Umut Meler faul kararı verdi.

22' Akhisar savunma oyuncuları kendi aralarında paslaşarak müsait pozisyondaki arkadaşlarını topla buluşturmaya çalışıyo

19' Maçta tempo zaman zaman yükseliyor, iki takım da açık futbol oynayarak rakip kalede gol arıyor.

17' Ömer Bayram ile gelen Akhisasr Belediyespor hücumunda araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

15' Özer'in getirdiği topla buluşan Lopez sağ kanattan ortasını yaptı, top auta gitti.

12' Sağ kanattan gelişen Akhisar atağında Lopez'in ortasını Wiel uzaklaştırdı.

10' Akhisar'ın hücumunda Vaz Te'nin baskısında top, Wiel'in kontrolünde auta gitti.

7' Olcan'ın kullandığı serbest vuruşta Custodio kafayı vurdu, Volkan iki hamlede topu kontrol etti.

4' Lens'in ortasında Hasan Ali topu kontrol etmek üzereyken araya giren savunma topu taca gönderdi.



2' Soner'in şutunda kaleci Volkan kucağına gelen topu sektirdi. Araya giren Kjaer topu uzaklaştırdı.

1' Maç Akhisar Belediyespor'un vuruşuyla başladı.

FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükselen, geçen hafta da ligde Karabükspor'u yenen Fenerbahçe, üst sıralardan kopmamak için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

47 puanla 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, önündeki iki takım Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmek istiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Van der Wiel, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Aatif, Van Persie

Akhisar Belediyespor: Lukac, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Lopes, Kadir, Custodio, Olcan, Özer, Soner, Vaz Te