Fenerbahçe Akhisar'ı 3 golle yendi

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Akhisar Belediyespor'u konuk etti.

Avrupa Kupaları'na katılma yolundaki rakipleri Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği haftayı kazanarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, üç puan parolasıyla sahaya çıktı.

İLK YARIDA TEK GOL LOPES'DEN

Fenerbahçe-Akhisar maçının ilk yarısında iki takım da açık futbol oynadı ancak net pozisyonlar yakalayamadı. Düşük tempoda geçen ilk 45 dakikada, tek golü Akhisarlı Miguel Lopes kendi kalesine attı.

Lens'in kullandığı kornerde ters bir kafa vuruşu yapan Lopes, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Maçın ilkyarısı bu golle sona erdi.

AKHİSAR PENALTIDAN ATTI

İkinci yarının hemen başında Akhisar beraberlik golünü buldu. Kjaer'in kaptırdığı top sonrası kaleci Volkan, Cikalleshi'yi düşürdü, hakem penaltı kararı verdi.



Volkan Demirel sarı kart görürken, topun başına geçen Vaz Te 50. dakikada maça denge getiren golü attı.

F.BAHÇE JOSEF İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe yediği golden sonra rakibi karşısında baskısını artırdı ve aradığı golü buldu.

Van Persie'nin şutunda Souza'ya çarpan top Brezilyalı oyuncunun önünde kaldı. 60. dakikada Souza kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını bir kez daha öne geçirdi.

NOKTAYI LENS KOYDU

Maçın son dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lens, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın sonucunu belirledi.

Sarı-lacivertliler, evinde ağırladığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 50 yaparken, Akhisar Belediyespor ise 30 puanda kaldı.

FENERBAHÇE DERBİ ÖNCESİ KAZANDI

Fenerbahçe, Avrupa Kupaları yolundaki iki rakibi Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Ayrıca Fenerbahçe, referandum nedeniyle liglere verilecek 1 hafta aranın ardından 23 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisi öncesi de hata yapmadı.