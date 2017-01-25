Fenerbahçe Amedspor'u farklı yendi

Hem kasap hem futbolcu

Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

Son olarak Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Alanyaspor'un başına geçiyor...

Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

1 FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı FETÖ’cü polislerin Sürmene’de F.Bahçe otobüsüne saldırı yapılan noktada görevli olan bekçi Nurettin Çakır’ın ifadesini almadığı belirlendi.

2 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

5 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

6 TFF Başkanı Demirören'den önemli açıklamalar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV'de Futbol Aktüel programında spor medyası yöneticilerinin sorularını yanıtladı.

7 Ertuğrul Sağlam ile Alanyaspor yollarını ayırdı Dün akşam Alanyaspor ile anlaşan Ertuğrul Sağlam, antrenmana bile çıkmadan kulüple yollarını ayırdı.

8 Van Basten: Ofsaytı kaldırmak için öneride bulundum FIFA Teknik Sorumlusu Marco van Basten, hazırladığı önergede ofsayt ve birçok kuralın kalkması gerektiğini söyledi.

9 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.