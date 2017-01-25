Fenerbahçe Amedspor'u farklı yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Amedspor karşı karşıya geldi.
Daha önce son 16 turunda Beşiktaş ile oynaması kesinleşen Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Salih Uçan 36 ve 44. dakikalarda Robin van Persie'den geldi.
RVP, ikinci golünün penaltıdan panenka vuruşuyla kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe Gençlerbirliği'nin ardından 11 puanla grupta 2.'liğini tayin ederken, Amed Sportif, 2 puanla son sırada kaldı.
RAKİP BEŞİKTAŞ
Tek maç sistemiyle oynanacak son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da karşılaşacak