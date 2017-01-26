Fenerbahçe Anderson transferini bitiriyor

En büyük gündem maddesi 10 numara transferi olan Kanarya, yönetici Ali Yıldırım önderliğinde gerçekleştirilen Brezilya seferinde istediğini almak üzere.

Habertürk'ün haberine göre; Güney Amerika ülkesinde İnternacional formasını terleten Anderson için kurduğu temaslardan olumlu sonuç alan Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyla ve kulübüyle el sıkıştı.

HOCASI ESKİ BEŞİKTAŞLI ZAGO

Teknik direktörlüğünü eski Beşiktaşlı Zago’nun yaptığı Brezilya ekibinde maaşı ve gösterdiği performans nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen 28 yaşındaki futbolcu için son kararın tüm adayları değerlendirmeye alan teknik heyete bırakıldığı ifade edildi.

HEDEF ÇİFTE BOMBA

Anderson cephesinde bunlar yaşanırken Kanarya, 10 numara konusundaki ilk hedefi olan Mehmet Ekici’de de umudunu koruyor.

Gurbetçi oyuncu ile anlaşmasına rağmen Trabzonspor engeline takılan Sarı-Lacivertliler, yaptıkları 2 milyon Euro’luk teklifin kabul edilmesi halinde çifte bomba patlatmayı amaçlıyor.