Fenerbahçe Antalyaspor'a mağlup oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırladı.

İLK YARI KISIR GEÇTİ

Karşılaşmaya iki takım da birbirini tartarak başladı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında ilk önce Antalyaspor'un yakalıdığı pozisyonu Volkan Demirel önledi. Ardından Emenike'yle gole yaklaşan sarı-lacivertlilere Antalyaspor kalecisi dur dedi. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmayınca taraflar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

ANTALYA TEK GOLLE KAZANDI

İkinci yarıya konuk ekip Antalyaspor adeta golle başladı. Dakikalar 47'yi gösterirken EL Kabir sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girerken Deniz'e verdi. Deniz de kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan topu boş kaleye gönderdi.

Golden sonra rakip kalede baskı kurmaya çalışan Fenerbahçe, kontra ataktan kalesinde çok tehlikli bir pozisyon yaşadı. Volkan'ın bir kez daha kalesinde devleşmesiyle tehlikeyi savuran sarı-lacivertliler, akabinde Alper Potuk'la çok net bir ataktan yararlanamadı.

Kalan dakikalarda Fenerbahçe baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 57 puanda kalırken, Antalyaspor ise 49 puana yükseldi.

DERBİ YOKSA FENER DE YOK

Öte yandan Galatasaray ve geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı son dakika golleriyle yıkan sarı-lacivertliler, derbi maçlarında gösterdikleri performansı diğer maçlarda gösteremiyor.