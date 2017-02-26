Fenerbahçe Antep deplasmanından 1 puan aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor'a konuk oldu.
Hafta içi Avrupa Lig'inde Rus ekibi Krasnodar'a elenen sarı-lacivertliler, gözünü Süper Lig'e dikti.
İLK YARI KARŞILIKLI GOLLERLE GEÇİLDİ
Karşılaşmaya iki takım da orta alanda birbirlerini tartarak başladı. Zaman zaman temposu yükselen mücadelede Gaziantepspor hızlı atakla golü erken buldu.
11.dakikada Ghilas'ın şutu Fabiano'dan sekti, dönen topu Sefa Yılmaz tamamladı ve Gaziantepspor 1-0 öne geçti.
Golden sonra kanat organizasyonları ve duran toplarla etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, organize atak sonucunda beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Alper'in ortasına Lens'in vuruşu ağlara gitti.
Kalan dakikaları karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol olmayınca taraflar devreye 1-1'lik skorla girdi.
F.BAHÇE YİNE KAZANAMADI
İkinci yarının ilk bölümleri oldukça kısır geçen mücadele 55. dakikadan sonra tekrar hareketlenmeye başladı. Fenerbahçe'nin kanatlardan oluşturduğu ataklara, Gaziantepspor hızlı ataklarla karşılık verdi.
70. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasında kaleci Victor yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında hızlı gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ben-Hatira dengesini kaybetti ve vuruşunu yapamadı.
Gaziantep'te maçın son anlarında dramatik bir pozisyon yaşandı. Artık maç bitti denirken 95. dakikada gelişen ani Gaziantepspor atağında arka direkte topla buluşan Kangwa, meşin yuvarlığı ağlara gönderemedi.
Kangwa kaçırdığı bu golden sonra göz yaşlarıyla soyunma odasına gitti.
Son dakikaları nefesleri kesen mücadele Sefa Yılmaz ve Lens'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla son 4 maçtan da galip ayrılamayan Fenerbahçe puanını 38 yaptı. Gaziantepspor da 16 puana çıktı.