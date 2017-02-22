Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbul'da Rus temsilcisi Krasnodar'ı konuk etti. İlk maçı Rusya'da Krasnodar 1-0 kazanmıştı.

F.BAHÇE HIZLI BAŞLADI KRASNODAR GOLÜ ATTI

Temsilcimiz Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla maça çok hızlı başladı ancak savunmanın arkasına atılan topta gole engel olamadı. 7. dakikada Skrtel'in yaptığı pas hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Smolov topu ağlara gönderdi.

Bu golden sonra Fenerbahçe oyunun kontrolünü yeniden eline aldı ama savunmada eksik yakalandı. Böyle bir pozisyonda 2'ye 1 gelen Krasnodar, Volkan Demirel'i geçemedi.

BASKI BERABERLİK GETİRDİ

Fenerbahçe'nin baskısı sonuç verdi, 41. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topa son dokunan Skertel skora dengeyi getiren oyuncu oldu. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI ATAKLARLA BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da çok net gol pozisyonlarından faydalanamadı. Önce Krasnodar 49. dakikada Ramirez ile ardından Fenerbahçe 51. dakikada Alper Potuk ile gole çok yaklaştı ama sonuç alamadı.

VOLKAN DEMİREL SAKATLANDI

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 70. dakikasında Volkan Demirel sakatlandı. Krasnodarlı oyuncuyla girdiği ikili mücadele sonrası arka adalesini tutan Volkan, bir süre saha içinde tedavi edildi ancak maça devam edemedi. Volkan Demirel yerini Fabiano'ya bıraktı.

KADIKÖY'DE YÖNETİM İSTİFA SESLER

Maçın son bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar 'Yönetim istifa' sloganları attı. Ayrıca sarı-lacivertli futbolcuları da ıslıkladılar.

AVRUPA'YA VEDA

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Krasnodar ile İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti. Krasnodar ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.