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Fenerbahçe - Başakşehir - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Başakşehir'i konuk ediyor.

Fenerbahçe - Başakşehir - CANLI SKOR
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile lider Başakşehir karşılaşıyor.

Ligin ikinci yarısına Adanaspor beraberliği ile başlayan sarı-lacivertliler, 2016-17 sezonunda henüz yenilgi yüzü göremeyen Başakşehir'i mağlup ederek ligde çıkışa geçmek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Salih, Alper, Lens, Fernandao

Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Emre, Eren Albayrak, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal

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