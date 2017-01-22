Fenerbahçe - Başakşehir - CANLI SKOR

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile lider Başakşehir karşılaşıyor.
Ligin ikinci yarısına Adanaspor beraberliği ile başlayan sarı-lacivertliler, 2016-17 sezonunda henüz yenilgi yüzü göremeyen Başakşehir'i mağlup ederek ligde çıkışa geçmek istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Salih, Alper, Lens, Fernandao
Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Emre, Eren Albayrak, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal