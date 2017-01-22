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1 Fenerbahçe - Başakşehir - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Başakşehir'i konuk ediyor.

2 Mas attı Trabzonspor Paşa'yı mağlup etti Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı yeni transfer Mas'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

3 İlhan Cavcav'ın parlatıp sattığı futbolcular 81 yaşında yaşamını yitiren İlhan Cavcav, 36 yıllık başkanlık hayatında 4 büyüklere birçok futbolcu sattı.

4 Ümit Özat: İlhan Cavcav bizim Atatürk'ümüz Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ''Türkiye için Atatürk neyse Gençlerbirliği için de İlhan Cavcav öyleydi'' dedi.

5 İlhan Cavcav'ın takımına son bakışı Hayata gözlerini yuman Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, gönül verdiği takımını en son Bursaspor maçında tribünden izlemişti.

6 İlhan Cavcav 36 yılda 42 farklı hocayla çalıştı Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sürekli teknik direktör değiştirmesiyle ün yapmıştı.

7 İlhan Cavcav hayatını kaybetti Dün sabah saatlerinde beyin kanaması geçiren Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

8 Nottingham Forestli futbolcudan akıl dolu frikik - İZLE Ben Osborn, Nottingham Forest ile Bristol City arasında oynanan maçta attığı frikik golüyle izleyenleri mest etti.

9 Beşiktaş iki golcüden birini alacak Beşiktaş yönetimi, Leciester City forması giyen Leo Ulloa ve futbol hayatını Çin'de sürdüren Jackson Martinez ile görüşmelere devam ediyor.