Fenerbahçe - Başakşehir - CANLI SKOR

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20' Fenerbahçeli oyuncular oyunun bu bölümünde daha fazla pas yaparak topu kendilerinde tutmak istiyor. Sarı-lacivertliler ataklarını Hasan Ali'nin kanadı üzerinden yapmaya çalışıyor.
12' Edin Visca sağ kanattan aldığı topla çalımlarla rakip ceza sahasına girip şutunu çekti, ters ayakta kalan Volkan Demirel son anda çizgi üzerinden topu dışarı çeldi.
5' Karşılaşma tempolu başladı. İki takım da orta alanı hızlı geçerek pozisyon bulmaya çalışıyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Başakşehir başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan ikinci takım belli oluyor...
Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı rakibini eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.
KONYASPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR
Dün oynanan diğer yarı final mücadelesinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Konyaspor, finale çıkan ilk takım olmuştu.
Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinin galibi Konyaspor'un rakibi olacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie
Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur, Bekir, Epureanu, Alparslan, Emre, Attamah, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor