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Fenerbahçe Benfica'nın golcüsünü alıyor

Gelecek sezon forvet hattında değişikliğe gidecek olan F.Bahçe yönetimi, Benfica forması giyen Raul Jimenez'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe Benfica'nın golcüsünü alıyor
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Fenerbahçe'de hedef, Benfica'nın golcüsü Raul Jimenez…

TALİSCA FORMÜLÜ

AMK Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Meksikalı golcü için, Beşiktaş'ın aynı kulüpten Talisca'yı kadrosuna kattığı formülü uygulayacak.

Portekiz ekibi, fazla forma şansı bulamayan Jimenez'i, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda kiralamayı düşünüyor.

PORTEKİZ KULÜBÜ SICAK BAKIYOR

Benfica ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Meksikalı golcüyü yeni sezonda 1 yıllığına kiralamak istediğini Portekiz kulübüne iletti.

Fenerbahçe'nin Jimenez için yaptığı bu teklife, Benfica da sıcak bakıyor.

Jimenez, Benfica formasıyla 25 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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