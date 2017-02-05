Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendi çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın hemen başında Fenerbahçe van Persie'nin ara pasında Lens ile gole çok yaklaştı ancak topu ayağından açan Lens net gol pozisyonundan faydalanamadı.

Dev derbinin ilk 15 dakikası son derece gergin geçti. Bu dakikadan sonra oyunda kontrolü ele alan Beşiktaş rakibine zor anlar yaşattı. Fenerbahçe ise kendi alanında oyunu kabul edip kaptığı toplarla kontra atak kovaladı.

ORTALIK KARIŞTI TOSİC ATILDI

İlk yarının son dakikalarında saha karıştı. Tosic ile Van Persie arasında yaşanan pozisyon sonrasında Tosic hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu pozisyonun ardından saha karıştı karşılaşma bir süre durdu, Tosic'in oyundan çıkmasıyla maç yeniden başladı. Olayların damga vurduğu ilk yarıdan gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

SOW GOLE YAKLAŞTI

Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe hızlı başladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Sow'un rövaşatası direkten geri döndü. 55. dakikadan sonra oyun dengelendi ve iki takımın orta saha mücadelesine döndü.

LENS GETİRDİ PERSİE BİTİRDİ

Karşılaşmanın 71. dakikasında ani gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan Lens, müsait durumdaki Van Persie'yi gördü, Hollandalı yıldız da topu boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

SON 15 DAKİKA TEMPO ARTTI

Beşiktaş geriye düştükten sonra maçta tempoyu arttırdı ancak karşılıklı gelişen ataklarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

TT ARENA'DAN SONRA BEŞİKTAŞ ARENA'DA DA KAZANDI

Fenerbahçe, Galatasaray'ı TT Arena'da ilk yenen takım olmuştu, sarı-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da Beşiktaş Arena'da yenen ilk takım olmayı başararak bir ilke imza attı.