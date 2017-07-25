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Fenerbahçe Cagliari ile karşılaşacak

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan ekibi Cagliari ile yapacağı hazırlık maçını duyurdu.

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Fenerbahçe Cagliari ile karşılaşacak

Fenerbahçe Kulübü, Serie A ekiplerinden Cagliari ile 7 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Karşılaşmanın başlama saati 20:30 olarak açıklandı.

7 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız, İtalya Serie A takımlarından Cagliari Calcio ile 07 Ağustos 2017, Pazartesi günü bir hazırlık maçı oynayacaktır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacaktır."

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