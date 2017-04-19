Fenerbahçe Campbell için yeniden devrede

Fenerbahçe daha önce transfer etmek istediği ancak kadrosuna katamadığı Joel Campbell'la yeniden temasa geçti.

ARSENAL'E KİRALAMA TEKLİFİ

Bonservisi Arsenal'de bulunan Kosta Rikalı kanat oyuncusu sezon başında Sporting Lizbon'a kiralandı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe hem Arsenal hem de Campbell'ın menajeriyle temasa geçti.

Portekiz Ligi'nde bu sezon 16 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

İNGİLİZLER SATMAKTAN YANA

Fakat İngiliz basını, Joel Campbell'ı 2011 yılından bu yana 5 ayrı takıma kiralayan Arsenal'in artık Kosta Rikalı oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediğini yazdı. Buna gerekçe olarak ise Campbell'ın sözleşmesinin 2018 yılında bitecek olması gösterildi.

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği harcamalarına çok dikkat eden Fenerbahçe'nin bu transferi 3-4 milyon euroya bitirebileceği belirtiliyor. Yönetim bu transfer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.