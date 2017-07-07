Fenerbahçe Chelsea'den golcü alıyor

Fenerbahçe'nin gündemine şu ana kadar Milan'dan Carlos Bacca, Manchester City'den Wilfried Bony, Tigres'ten Gignac ve Chelsea'den Michy Batshuayi gelmişti.

Bu 4 isimden Kanarya'nın öncelik verdiği golcünün, Batshuayi olduğu bildirildi. İngiliz ekibinde yedek oyuncu konumunda yer alan 23 yaşındaki Belçikalı yıldız için Sarı-Lacivertliler'in, önümüzdeki günlerde Chelsea'nin kapısını çalıp, kiralama üzerinden fiyat alacağı öğrenildi.

İNGİLİZ BASININA GÖRE AYRILIK KESİN

Batshuayi geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla Premier League'de sadece 235 dakika süre alabilmişti. Süre almakta zorlanan Belçikalı golcü için İngiliz basınında yer alan haberlerde de ayrılığın kesin olduğu belirtildi. Aynı zamanda Batshuayi'nin Premier League'den de talipleri var.