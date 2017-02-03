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Fenerbahçe CSKA'yı devirdi

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında geçen yıl finalde yenildiği CSKA Moskova'yı 77-71 yendi.

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Fenerbahçe bu skorla üst üste 4. toplamda ise 14. galibiyetini elde etti. CSKA Moskova ise 6. yenilgisini aldı, 15 galibiyette kaldı. Fenerbahçe, geçen sezon finalde kaybettiği rakibi karşısında normal sezonda oynadığı iki maçtan da galip ayrılmış oldu. Sarı-lacivertliler, olası puan eşitliğinde rakibinin ikili averajla önünde yer alacak.

EN SKORER DE COLO OLDU

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı De Colo oldu. Fenerbahçe'de ise Udoh 15, Bogdanovic 12, Datome ise 10 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.

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