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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçı hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idman, basına kapalı yapıldı.

ARA VERMEDEN BAŞLADILAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda 4-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.

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