Fenerbahçe Doğuş galibiyetle başladı

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 1.haftasında Banvit ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Banvit skor üstünlüğünü yakalamak istese de Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikayı 11-7 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı etkili savunmayla bu çeyrekte Banvit'in üç kez 24 saniyelik hücum süresini değerlendirmesine izin vermedi. Odum'un sayılarıyla direnç gösteren Banvit, üst üste hücumlardan boş dönünce Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 18-12 önde tamamladı.

Melli'nin üç sayılık basketiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 13. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı (26-16). Thomas ve Odum'un sayılarıyla sarı-lacivertli ekibe cevap vermeye çalışan Banvit, 19. dakikada farkı yeniden tek hanelere düşürse de (38-30) Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 42-34 önde gitti.

GALİBİYETLE BAŞLADILAR

Üçüncü çeyreğe iki takım da sert savunma yaparak başladı. Periyotun ilk 5 dakikası sonunda 44-33'lük üstünlük kuran sarı- lacivertli ekip, ilerleyen bölümlerde Banvit'in savunma direnicini kırdı. Sarı-lacivertli ekip, rahat bir performans ortaya koyduğu üçüncü periyotu 64-41 üstünlükle bitirdi.

Fenerbahçe Doğuş'un farkın verdiği rahatlıkla tempoyu düşürerek genç oyunculara şans verdiği bölümde Banvit, oyuna ortak olamadı. Melih Mahmutoğlu ve Thompson'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş karşılaşmadan 80-63 galip ayrıldı.

Geçen sezon ligde oynadığı son 30 maçı da kazanan Fenerbahçe Doğuş, galibiyet serisini de 31'e yükseltti. Fenerbahçe Doğuş, ligde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki galibiyet serisini de 40 maça çıkardı.