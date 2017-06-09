Fenerbahçe Doumbia'yı kiralamak istiyor

Fenerbahçe transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Dirar ve Valbuena’yı bitirme hazırlığındaki yönetim, forvet için gündemine Seydou Doumbia’yı aldı.

BU SEZON 21 GOL ATTI

29 yaşındaki futbolcu, 2015-16 sezonunun devre arasında adeta Fenerbahçe’nin kapısından dönmüştü. Fildişi Sahilli golcü, bu sezonu Basel’de geçirdi ve 34 maçta attığı 21 golle yeniden doğdu. İsviçre ekibi satın alma opsiyonuna sahip olsa da Doumbia’nın 3 milyon Euro’luk (12 milyon TL) maaşı nedeniyle bunu kullanmadı.

Fenerbahçe, Salih Uçan’ı kiraladığı dönemde iyi ilişkiler kurduğu Roma’yla temasa geçerek yıldız futbolcunun şartlarını soracak. Eğer İtalyan ekibinin istekleri uygun olursa, Doumbia’nın 1 yıllığına kiralanması için girişimler başlayacak.

İtalyan devi, 2014-15 sezonunun devre arasında Doumbia’yı 14.5 milyon Euro’ya (58 milyon TL) CSKA Moskova’dan transfer etmişti. Yıldız futbolcu, Roma’da sırasıyla CSKA Moskova ve Newcastle United’a kiralandı. Doumbia, geride bıraktığımız sezonu ise Basel’de geçirdi ve başarılı performansıyla dikkat çekti.