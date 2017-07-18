Fenerbahçe Elif Elmas için FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe, henüz 18 yaşını doldurmayan yeni transferi Elif Elmas'ı oynatabilmenin yollarını arıyor. Sarı-lacivertliler FIFA'ya gitmeye hazırlanıyor.

AMATÖR LİSANSA BAŞVURULACAK

Fenerbahçe Elif Elmas'ın oynayabilmesi için 1 hafta içinde FIFA'ya başvuracak. Başvurunun olumsuz sonuçlanması veya genç futbolcunun lisansının yetişmemesi halinde Fenerbahçe Elif Elmas için amatör lisans çıkartacak.

AİLESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Bu durumda 17 yaşındaki futbolcu, Ocak ayına kadar 21 yaş altı takımında forma giyecek.

Fenerbahçe, Elif'in babası için de Türkiye'de çalışma izni alacak, böylece transfer ailenin Türkiye'ye göçü nedeniyle gerçekleşmiş olacak.