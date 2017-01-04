Lens'in bonservisine karşılık iki futbolcu verilecek

İlk yarıda sergilediği performasla sarı-lacivertlilerin gönlünde taht kuran Jeremain Lens'in bonservisini almak için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe yönetimi, Jeremain Lens'in bonservisi için Sunderland'e Emmanuel Emenike ile beraber Gregory van der Wiel'i önermesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

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TAKASA SICAK BAKILIYOR

Sunderland, Lens'i satıp para kazanmak istiyor. Bunun için 9 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Ada'dan son gelen bilgiler ise Sunderland Hollandalı yıldıza karşılık Emenike, Van der Wiel takasına sıcak bakmaya başladı.

WEST HAM'DA OYNADI

İngiltere'de yayın yapan gazeteler, Moyes'in, Londra'da evi olan Nijeryalı futbolcunun West Ham'da Slaven Bilic'le yaşadığı deneyimi çok önemsediği, transferini ciddi ciddi düşünebileceği belirtti.

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LENS İÇİN BABASI DA ÇALIŞACAK

Öte yandan Lens, Fenerbahçe'de uzun yıllar devam etmek istediğini açıklamıştı. Hollandalı yıldızın babası Ricardo Lens de yaptığı açıklamada, "Oğlum kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor. Bu açık ve net... Gerekirse ben de bunun için çaba göstereceğim. Sunderlandli yöneticilerle konuşmaya hazırım" demişti.