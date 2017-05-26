Fenerbahçe Emenike'yi verip Adebayor'u alacak

Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

VER EMENİKE'Yİ AL ADEBAYOR'U

Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre; Orta sahaya Valbuena'nın transferini bitirmek üzere olan Sarı-Lacivertliler'in forvet arayışları da sürerken sürpriz bir kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde harika bir sezon geçiren ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Emmanuel Emenike için nabız yoklamaya başladı.

Başakşehir, sarı-lacivertli yöneticilere; "Emenike'yi bize verin, Adebayor'u size verelim" şeklinde bir teklif sundu.

AYKUT KOCAMAN'A BAĞLI

Önümüzdeki sezon yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman bu teklife onay verirse transfer gerçekleşecek.

Fenerbahçe'nin daha önceki sezonlarda kiraya gönderdiği Emenike, bu sezon takımda kaldı ancak performansıyla yine hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe taraftarları Emenike'nin takımdan ayrılmasını istiyor.

Medipol Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor 14 resmi maçta forma giyerken 7 gol atıp 1 de asist yaptı.