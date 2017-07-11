Fenerbahçe Emre Mor'la anlaştı

Transferde ‘nokta atışı’ felsefesiyle hareket ederek, zayıf gördüğü mevkilere takviye yapan Fenerbahçe’de gözler Emre Mor’a çevrildi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Hürriyet'in haberine göre; Bir yıllığına kiralamak istedikleri milli futbolcuyla prensipte anlaşma sağlayan sarı lacivertli yöneticiler, şimdi Borussia Dortmund Kulübü’nden gelecek cevabı bekliyor.

YENİ HOCA BEĞENMEZSE EMRE F.BAHÇE'DE

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alman ekibinin teknik patronu Peter Bosz, Emre Mor’u yeterli görmeyip beğenmezse, genç oyuncu kiralık gönderilecek. Bu durumda Emre’nin Fenerbahçe’ye transferi önündeki tek engel ortadan kalkmış olacak. Bosz’un bu konudaki açıklamasını 25 Temmuz’da hazırlık kampının bitiminden hemen sonra yapması bekleniyor.

Türkiye 1-0 Moldova GOL: Emre Mor - İZLE

A Milli Takımımızdaki yerini kaybetmek istemeyen Emre Mor, sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor, bu nedenle de Fenerbahçe’nin teklifine olumlu bakıyor. Diğer taraftan sarı lacivertliler bu transferde yalnız değil.

Borussia Dortmund’un eski hocası Jürgen Klopp’un çalıştırdığı Liverpool ve İspanyol ekibi Celta Vigo da genç oyuncuya talip.

20 yaşındaki Emre Mor geçen sezon istikrarsız bir grafik çizerek, 19 maçta forma giymiş ve 1 gol, 3 asist üretmişti.