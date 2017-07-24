Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe Eto'o'yu transfer ediyor

Fenerbahçe'nin, Aatif Chahechouhe'yu Antalyaspor'a verip karşılığında Samuel Eto'o'ya alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Eto'o'yu transfer ediyor
Yorum Yap

Fenerbahçe'de Samuel Eto'o sesleri...

Emenike ve Sow ile yollarını ayırdıktan sonra golcü arayışı içine giren sarı-lacivertliler, Kamerunlu yıldızı transfer etme kararı aldı.

AATİF-ETO'O TAKASI

Fenerbahçe yönetiminin, Eto'o'yu takas yoluyla kadrosuna katacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, golcü futbolcuya karşılık Antalyaspor'a Aatif Chahechouhe'yu vermeyi planlıyor.

ÖNCE YALANLAYIP SONRA KALDIRMIŞLARDI

Dün Eto'o ile ilgili basında çıkan transfer haberleri resmi internet sitesinden yalanlayan Fenerbahçe, daha sonra yaptığı açıklamayı yayından kaldırmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM