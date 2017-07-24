Fenerbahçe Eto'o'yu transfer ediyor

Fenerbahçe'de Samuel Eto'o sesleri...
Emenike ve Sow ile yollarını ayırdıktan sonra golcü arayışı içine giren sarı-lacivertliler, Kamerunlu yıldızı transfer etme kararı aldı.
AATİF-ETO'O TAKASI
Fenerbahçe yönetiminin, Eto'o'yu takas yoluyla kadrosuna katacağı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, golcü futbolcuya karşılık Antalyaspor'a Aatif Chahechouhe'yu vermeyi planlıyor.
ÖNCE YALANLAYIP SONRA KALDIRMIŞLARDI
Dün Eto'o ile ilgili basında çıkan transfer haberleri resmi internet sitesinden yalanlayan Fenerbahçe, daha sonra yaptığı açıklamayı yayından kaldırmıştı.