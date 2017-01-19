Fenerbahçe Fernandao'yu vermiyor

Sarı-lacivertli kulübün tecrübeli oyuncusu Fernandao için menajerler Çin'den yüksek rakamlı teklifler getirebileceklerini ve oyuncuyu iyi bir bonservis bedeli ile satabileceklerini söyledi fakat yönetimin kararı olumsuz oldu.

Fenerbahçe'de Emenike'nin ayrılık kararsızlığı ve Van Persie'nin formsuzluğu sonrasında sarı-lacivertlilerin elinde kalan en iyi forvet olan Fernandao için gelecek tekliflere sıcak bakılmadığı belirtildi.

TAKIM 3 OYUNCUDAN MAHRUM

Takımda Moussa Sow'un Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor olması, Van Persie'nin sürekli sakatlık hali ve formsuzluğu ile beraber en son Emanuel Emenike'nin kadro dışı bırakıldığı ve ayrılık sinyalleri verdiği gündeme gelmişti.

TEKLİFLERE KAPALI

Böyle bir durumda camianın ellinde kalan son hücum oyuncu Fernandao için gelecek tekliflere kapıyı kapattığı bildirildi.

BURADA MUTLUYUM

Öte yandan Fernandao'da kulüpte çok mutlu olduğunu ve A Milli Takım forması giymek istediğini belirtmişti.