Fenerbahçe filede şampiyon oldu

Finalde de Galatasaray ile oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Fenerbahçe, seriyi 3-0 kazandı ve şampiyonluk kupasına uzandı.

FENERBAHÇE'NİN FİNAL YOLU

Çeyrek finalde Halkbank ile oynadığı iki müsabakadan da galip ayrılan sarı-lacivertli takım, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu.

(Fenerbahçe ile Galatasaraylı voleybolcular maç sonu birlikte poz verdiler)

Rakibi ile oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçını ise 3-1 kazandı ve seriyi altın sete taşıdı. Altın sette Eczacıbaşı VitrA'ya 16-14 üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, adını finale yazdırdı.

FİLENİN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Finalde de Galatasaray ile oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Fenerbahçe, seriyi 3-0 kazandı ve şampiyonluk kupasına uzandı.