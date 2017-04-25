THY Euroleague play-off üçüncü maçında Panathinaikos'u 79-61 yenen Fenerbahçe seriyi 3-0 yaparak adını Final-Four'a yazdırdı.

ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNAL-FOUR

Bu sonuçla Fenerbahçe aynı zamanda üst üste 3 kez Final-Four'a kalan ilk Türk takımı oldu. Fenerbahçe, Final Four'da Darüşşafaka-Real Madrid serisinden çıkacak olan takımla eşleşecek.

Fenerbahçe Final-Four'da

BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADIK

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmaya Gigi Datome'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 18-17 üstün geçti.

Sarı lacivertliler ikinci çeyrekte Bobby Dixon ve Ekpe Udoh'un hücumda doğru şutları kullanmalarıyla farkı açmaya başladı.

Çeyreğin son 5 dakikasında 2/9 şut isabetiyle yakalayabilen Yunan ekibi, Calathes'in dış şutlardaki etkisiz performansına çare bulamayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 37-30 önde bitirdi.

Udoh'un pota altından bulduğu sayılarla skor üreten sarı lacivertliler üçüncü çeyreği de 52-42 önde kapattı. Son çeyreğe hızlı başlayan temsilcimiz, Bobby Dixon'ın tekrar direksiyona geçmesiyle hücumda akıcılığı yakaladı ve bitime 7 dakika kala farkı 19'a kadar çıkarttı.

Kalan sürede rakibine arayı kapatma şansı vermeyen Fenerbahçe maçı 79-61 kazanarak İstanbul'da düzenlenecek Final Four'a adını yazdıran ilk takım oldu.

BOBBY DİXON VE UDOH FARKI

Fenerbahçe'de gecenin yıldızları Bobby Dixon ve Ekpe Udoh oldu. Maç boyunca sarı lacivertlileri hücumda yönlendiren Dixon 13 sayı, 3 asist ve 2 ribaundla oynadı. İki pota altını da karartan sarı lacivertlilerin ABD'li pivotu Ekpe Udoh ise 10 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.