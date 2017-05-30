Fenerbahçe Gabigol'ü kiralıyor

Fenerbahçe yeni sezona iddiali bir kadro kurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Inter'in yıldızı Gabriel Barbosa için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

INTER'DE SÜRE ALAMADI

Santos’ta oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Gabriel Barbosa geçtiğimiz sezon 27,5 milyon Euro’ya Inter’e transfer olmuştu. Ancak Serie A devinde aradığını bulamayan ve gözden düşen Gabigol bu sezon sadece 192 dakika süre alarak 1 gol atabildi.

Inter kulübü bu performans üzerine Brezilyalı futbolcuyu kiralama kararı aldı. Gelecek sezon başka bir kulüpte oynamasına kesin gözüyle bakılan Gabigol, önümüzdeki günlerde menajeriyle birlikte Inter Kulübü yetkilileriyle bir görüşme yapacak.

Bu görüşmede taraflar kiralık sözleşmesindeki şartlar üzerine konuşacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yetkilileri 20 yaşındaki futbolcunun yeniden Santos'taki performansını gösterebileceğini düşünüyor. Ancak transferin önündeki en büyük engel Avrupa'dan birçok kulübün de Gabigol'ü listeye almış olması. Brezilyalı futbolcunun durumu Inter ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.