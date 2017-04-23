Galatasaray-Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'leri

Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray , kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk derbi galibiyetini de Fenerbahçe karşısında almak istiyor.
F.BAHÇE PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR
Bu sezon oynadığı derbileri kaybetmeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek aradaki puan farkını açmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçek, De Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, De Souza, Mehmet Topal, Alper, Lens, Aatif, Van Persie