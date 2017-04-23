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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'leri
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray , kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk derbi galibiyetini de Fenerbahçe karşısında almak istiyor.

F.BAHÇE PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR

Bu sezon oynadığı derbileri kaybetmeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek aradaki puan farkını açmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçek, De Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, De Souza, Mehmet Topal, Alper, Lens, Aatif, Van Persie

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