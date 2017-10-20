Fenerbahçe Gomez transferini Ocak ayında bitirecek

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak istediği Milanlı stoper Gustavo Gomez için Ocak ayında bir hamle daha yapacak.

En son geçtiğimiz sezon Galatasaray derbisinde kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Aykut Kocaman savunmaya yeni takviye istedi.

Elinde fazla alternatif olmadığını belirten tecrübeli teknik direktör, Gomez transferinin devre arasında sonuçlanmasını talep etti.

OCAK AYINDA TRANSFER EDİLECEK

İtalyan Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da birçok kez kadrosuna katmak istediği Paraguaylı stoperi ocak ayında transfer edecek.

HİÇ FORMA GİYMEDİ

2016/2017 sezonu başında 8,5 milyon euroya Arjantin takımı Lanus'tan Milan'a transfer olan ancak burada beklentileri hiçbir türlü karşılayamayan Gomez, bu sezon da Milano ekibiyle hiçbir maçta forma giyemedi.