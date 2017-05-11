Fenerbahçe G.Saraylı Atalay Babacan'ı transfer ediyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım çok ses getirecek ama aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray'ın canını çok sıkacak bir transfer için hareket geçti.

ALEX KADAR TEKNİK HAGİ KADAR ZEKİ

Pek çok kişinin ismini bile duymadığı ama altyapıları takip edenler tarafından, ''Sergen kadar yetenekli, Alex kadar teknik, Hagi kadar zeki'' dediği Atalay Babacan için sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Atalay Babacan'ın attığı güzel goller - İZLE

G.SARAY NE VERİRSE 2 KATI

2000 doğumlu olan ve Galatasaray alt yapısında forma giyen Atalay'ın ailesi ile Müjdat Yetkiner bizzat temas kurarken, Fenerbahçe'nin kendilerine Galatasaray'ın sunduğu tüm şartların iki katını sunmaya hazır olduğunu söyledi.

AZİZ BAŞKAN HAYRAN KALDI

Galatasaray'ın Dereağzı'da Fenerbahçe'ye 5 gol attığı maçta Aziz Yıldırım'ın Atalay'ı bizzat izlediği ve hayran kaldığı kendisine, "Arda'yı alamadım ama Atalay'ı Galatasaray'a bırakmayacağım" dediğini iletti.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan milli takımın da 10 numarası olan genç yıldız adayı, milli takımın İtalya'yı 2-1 yendiği maçta galibiyet golüne imza atmıştı.