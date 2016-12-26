Fenerbahçe Hatem Ben Arfa'yla anlaştı

Spor Toto Süper Ligi'nde ilk yarı sona ererken Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi.
BEN ARFA KİRALANDI
Sarı-lacivertliler uzun süredir kadrosuna katmak istediği Ben Arfa'da mutlu sona ulaştı.
Bipspor'un haberine göre Fransız yıldızın kulübü PSG oyuncunun 6 aylığına Fenerbahçe'ye kiralamasına onay verdi.
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Orta saha ve forvet bölgelerinde oynayabilen Hatem Ben arfa büyük bir aksilik olmaması halinde devre arasında sarı-lacivertli formayı giyecek.
18 MAÇTA FORMA GİYDİ
PSG formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Hatem Ben Arfa, toplamda 691 dakika forma giydi ve 1 gol 2 asistle oynadı