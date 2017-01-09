Fenerbahçe hazırlık maçında farklı kazandı

Sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Antalya'da Denizlispor'la bir hazırlık maçı oynadı.

FERNANDAO HAT-TRICK YAPTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 6., 18. ve 83. dakikalarda Fernandao ile 43. dakikada yeni transfer Oleksandr Karavaiev ve 54. dakikada Salih Uçan'dan geldi.

YENİ TRANSFERDEN 1 GOL 1 ASİST

Denizlispor'un tek sayısını ise 65. dakikada Andre Moritz penaltıdan kaydetti. F.Bahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, 36. dakikada sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.