Fenerbahçe hazırlık maçında Sporting Lisbon'a yenildi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, Portekiz'in Sporting Lisbon takımıyla Censuy Stadı'nda karşılaştı.

İlk 45 dakikalık bölüm Bas Dost (32') ve Nabil Dirar'ın (40') karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, ikinci yarıda Seydou Doumbia'nın kaydettiği golle Portekiz temsilcisi mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe mücadeleye Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 11'i ile başladı. İkinci yarıya 4 oyuncu değişikliğiyle başlayan Sarı-lacivertlilerde, oyuna dahil olan isimler; Aatif Chahechouhe, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan oldu. Genç oyuncular Ahmethan Köse ile Oğuzkaan Güçtekin de Portekiz takımı karşısında forma şansı bulan isimler oldular.

Bu arada Censuy Stadı'nın tribünlerini dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe; 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa'nın AS Monaco takımlarıyla karşılaşacak.









