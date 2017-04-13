Fenerbahçe hazırlık maçında Ümraniye'ye 4 attı

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maç saat 14.00’te başladı.

SALİH VE KARAVAİEV GOL ATTI

26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41.dakikada Miroslav Stoch’un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde giden sarı-lacivertliler, 90. dakikada Miroslav Stoch’un penaltıdan attığı golle de maçı 4-2 kazandı. Ümraniyespor’un gollerini ise 47. dakikada Samet Asatekin ve 75. dakikada Bahadır Taşdelen kaydetti.

Spor Toto Süper Lig 28.haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını 14 Nisan Cuma günü Can Bartu Tesislerinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.